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Прокурор Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко заявляет, что обвиняемый в государственной измене Виктор Янукович своей пресс-конференцией в Москве поможет обвинению.

Об этом он сказал в Оболонском райсуде Киев, сообщает Украинская правда.

«Обвиняемый Янукович помогает стороне обвинения данными выступлениями. Конечно, мы будем собирать информацию относительно выступления», - сказал Кравченко.

Он добавил, что анонсированная пресс-конференция в очередной раз подтверждает, что обвиняемый осведомлен о ходе судебного процесса в отношении него, а это значит, что заочный процесс законный и не нарушает права человека.

«Заочный процесс проходит в соответствии с законодательством Украины и нормами европейскими по правам человека. И никаких нарушений нет, потому что одним из оснований для осуществления специального судебного производства является то, что обвиняемый должен быть осведомлен об осуществлении судебного процесса относительно него. Это (пресс-конференция – ред.) и есть подтверждение. Не первое», - подытожил Кравченко.

Как известно, Янукович намерен пообщаться с прессой 2 марта. Сегодняшнее судебное заседание по делу о госизмене не состоялось из-за неявки адвокатов – они отправились на встречу с подзащитным.

 
ForUm

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