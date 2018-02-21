Генпрокуратура направила представителю Европейского Союза по иностранным делам Федерике Могерини документы для продолжения санкций в отношении 14 бывших украинских чиновников еще в январе.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает Укринформ.

«Генпрокуратура еще в январе направила документы аттестации для продления санкций Европейского Союза», - сказал он.

Прокурор рассказал, что ЕС формирует санкционный список на основании двух критериев: нанесение экономического ущерба государству и получение неправомерной выгоды фигурантом списка или связанными с ними лицами.

«Эта ежегодная аттестация содержит информацию о прогрессе следствия на основании этих двух критериев. В ЕС ответ на аттестацию не предоставляют. Ответ будет в их решении о продлении санкций», - пояснил Енин.

При этом он добавил, что Генпрокуратура постоянно получает от уполномоченных органов ЕС запросы об уточнении, разъяснении и предоставлении дополнительной информации в отношении участников санкционного списка.

Как сообщалось, в дипломатических кругах ЕС не исключили просмотра списка бывших высокопоставленных чиновников Украины времен экс-президента Виктора Януковича, по которым были введены санкции, и снятие с некоторых из них ограничительных мер.

Сейчас ограничительные меры по блокированию активов на территории ЕС действуют в отношении 14 человек, включая Януковича.

Санкции на последующий год должны быть продлены в начале марта.