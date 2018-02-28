И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун требует от руководства Института сердца объяснить, почему в детском отделении института находится соучастник убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«То, что в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца среди детей, которые там лечатся, находится взрослый, неоднократно судимый и обвиняемый за организацию убийства человек Юрий Крысин - неприемлемо. Однако такую информацию распространяют в СМИ», – отметила она.

И.о. министра обратилась к директору Института сердца Борису Тодурову с целью разъяснения ситуации.

По словам Супрун, если информация подтвердится, врачи Института сердца должны установить, действительно состояние пациента требовало госпитализации, или, наоборот, состояние его здоровья позволяет участвовать в судебных заседаниях. «Ведь по информации, распространенной в СМИ, это лицо путем пребывания в учреждении здравоохранения избегает участия в судебных заседаниях в рамках многочисленных судебных процессов, где он является обвиняемым», – подчеркнула она.

«Минздрав убежден, что каждый человек, который действительно нуждается в медицинской помощи, должен получать ее в полном объеме, независимо от каких-либо факторов. Однако считаем недопустимым использовать пребывание в учреждениях здравоохранения, особенно в детских отделениях, как способ избежать правосудия», – подытожила Супрун.

Как сообщал ForUm, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Суд установил, что Крысин собрал группу «титушек» и вечером 18 февраля 2014 года избил битой Веремия около Михайловской площади в Киеве.

В процессе избиения один из «титушек» выстрелил в журналиста, в результате он скончался.

Суд решил, что Крысин виновен в хулиганстве.

26 февраля Крысина облили зеленкой в детском отделении Института сердца.