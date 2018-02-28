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В ночь с 27 на 28 февраля в результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Донецкой области обесточены 29 населенных пунктов, Харьковской – 19, Запорожской - 10, Сумской - 9 , Черниговской - 7, Херсонской - 6, Днепропетровской - 5, Кировоградской - 5, Киевской - 4, Черкасской - 2 и Луганской - 1.

Также отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечены 2 тыс. 103 человек и 1 тыс. 420 единиц техники.

Морские и аэропорты работают в штатном режиме.

Напомним, для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в город Киев и на отдельных участках дорог Запорожской области.

 
ForUm

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