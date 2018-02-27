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В среду, 28 февраля, в связи с ухудшением погодных условий будет ограничен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киев, сообщает пресс-служба пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор».

«В связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы по обеспечению движения автотранспорта, во исполнение протокола постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевской городской администрации от 27.02.2018 г. вводится временный запрет въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киев 28 февраля с 5:00 до 10:00», – говорится в сообщении.

«Укравтодор» призвал водителей учитывать эту информацию, планируя свои маршруты.

Напомним, через Украину пройдут два циклона, которые принесут сильные снегопады.
ForUm

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