В Запорожской области в связи с осложненными погодными условиями ограничено движение грузового и маршрутного транспорта на 3 автомобильных дорогах государственного значения, сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор».

Так, с 16:30 ограничено движение на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, км 296 + 000 - км 340 + 000 (от Запорожья до Васильевки).

Кроме того, с 15:00 ограничено движение на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-08-19 Бильмак - / М-14 /, с км 7 + 000 - км 51 + 000 в Бельмацкому и Бердянском районах области.

С 14:00 на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-30 Васильевка - Бердянск, с км 46 + 000 - км 136 + 000 от Токмака до Бердянска также ограничено движение для большегрузных и маршрутных транспортных средств.

Напомним, через Украину пройдут два циклона, которые принесут сильные снегопады.