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Бывший глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев говорит, во время Евромайдана к нему на полуостров приезжал помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

«Я с Сурковым встречался, когда он приезжал в Крым, в конце 2013 или начале 2014 года. С ним приехали еще 4-5 человек», - сообщил Могилев.

По его словам, свою свиту Сурков представил как работников инженерных служб.

Могилев говорит, что целью визита было обсуждение возможного строительства керченского моста.

«Речь шла о том, что еще в 1995 или 1997 годах было подписано совместное соглашение Украины и России о строительстве керченского моста. Этот документ ходил между Россией и Украиной в кабинетах министров, он обсуждался, шло согласование служб. Одно из согласований повисло в Киеве», - рассказывает экс-глава Совмина.

По его словам, Сурков утверждал, что его приезд связан только с этим.

«Мы с ним обсуждали только этот проект. Никаких намеков и обсуждений ситуации в стране у нас не было вообще. Я с ним поговорил минут 40 или час. И все. Я не знаю, были ли еще какие-то встречи у него с кем-либо другим. Я даже не могу сказать, улетел он из Крыма в этот день или на следующий», - говорит Могилев.

Он отметил, что связал тогда Суркова «с кем-то из украинских министров, кто вел в транспорте».
ForUm

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