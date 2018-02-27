«РЖД» снова пустила поезда по старому маршруту через территорию Луганской области, поскольку ветка железной дороги в обход Украины оказалась неисправной.

Об этом сообщил координатор «Информационного сопротивления», нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук.

«В августе прошлого года Москва радостно рапортовала: мол, строительство участка ж/д дороги Журавка — Миллерово, которое началось в 2015 году, закончено! И позже: якобы с осени 2017 г поезда «РЖД» по маршруту Москва-Адлер идут только по территории РФ (ранее часть пути пролегала по территории Луганской обл.)», - написал он в Facebook.

По словам Тимчука, чтобы осилить строительство 137 км нового пути, Москва бросила «в бой» даже железнодорожные войска ВС РФ. Более того: в августе 2017 г., за «героизм» при строительстве новой ветки министр обороны РФ Шойгу наградил осуществлявшую строительство 39-ю железнодорожную бригаду орденом Жукова.

«Анекдот в том, что после всех этих бравурных докладов и торжественного пуска россиянами поездов «в обход Украины», по состоянию на февраль 2018 г. выясняется, что российские поезда… вернулись на «старую» ветку, то есть, как и раньше, идут по территории Украины. Вот такой громкий «железнодорожный пук» Москвы», - отметил нардеп.

По данным группы ИС, российские военные «в теплой компании с вороватыми деятелями из «РЖД» построили новый пафосный участок таким образом, что эксплуатировать его попросту невозможно. В частности, очень скоро после торжественного открытия выяснилось, что построенные дренажные системы неисправны, а железнодорожная колея просела до 1 м».

Причина проседания путей – в несоблюдении технологии прокладки путей в связи с сверхвысокими темпами строительства и коррупционной «экономии» на стоимости работ, а также отсутствие обустройства прилегающей территории вблизи путей (что российскими чиновниками сделано только на бумаге), что и привело к подмыванию почвы. По мнению железнодорожников, весной ситуация с новой железной дорогой еще больше ухудшится в связи с паводком.

По данным Тымчука, на данный момент в «РЖД» планируют вернуть в строй «новую» ветку к июню 2018 года.

Напомним, «РЖД» заявляла о полном переводе пассажирских поездов дальнего следования в обход Украины с 11 декабря 2017.