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Количество правоохранителей, пострадавших в ходе столкновений под Верховной Радой, возросло до 11.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

По его словам, сейчас часть пострадавших находится в больнице.

По предварительной информации, у одного представителя полиции перелом ключицы, у других правоохранителей есть переломы челюсти, носа и многочисленные гематомы.

«Девять нарушителей были доставлены в Печерское территориального отделения полиции. Их опрашивают об обстоятельствах инцидента», - сказал Тракало.

Он также сообщил, что информация об этом была внесена в единый журнал учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

Ранее народный депутат «Народного фронта» Антон Геращенко заявил, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой пострадали двое полицейских.
ForUm

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