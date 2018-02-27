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Гражданину Сербии, который совершил смертельное ДТП на Бориспольском шоссе, объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

26 февраля около 12:40, двигаясь по Бориспольскому шоссе в направлении Борисполя, 41-летний гражданин Сербии, находясь за рулем автомобиля MAN, не заметил и совершил наезд на автомобиль ГАЗ, который в аварийном состоянии стоял во второй полосе дороги.

Как следствие, водитель авто ГАЗ, который проводил замену левого заднего колеса, погиб на месте ДТП.

Гражданина Сербии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему инкриминируется ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Прокуратурой города подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следствие продолжается.

 
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