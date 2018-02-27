22 февраля 2017 в аэропорту «Борисполь» задержан бывший руководитель обособленного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом», подозреваемый в нанесении ущерба компании. В течение последних трех месяцев этот человек находился в розыске, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

По версии следствия, подозреваемый выступал представителем компании «Bradcrest Investment S.A» (Панамская Республика). В частности, он лично договаривался с представителями «Skoda SA» относительно размеров перечислений «откатов» и подписывал документы, которые стали основанием для перечисления средств на расчетные счета компании «Bradcrest Investment S.A», единственным владельцем (бенефициаром) которой является экс-народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

На счету указанной компании в швейцарском банке по запросу Национального бюро арестованы средства в сумме, эквивалентной 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарских франков).

Сейчас подозреваемому, действия которого квалифицированы по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На него также возложена обязанность носить средство электронного контроля и сдать паспорта.

Напоминаем, расследование по факту завладения средств ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере 6,4 млн евро детективы Национального бюро зарегистрировали в декабре 2015 года. Указанное производство в ноябре 2017 объединено с расследованием фактов завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) в размере 17,28 млн долл. США.

Сейчас в объединенном уголовном производстве о подозрении сообщено 11 лицам, из которых 4 находятся в розыске. Среди подозреваемых – действующие руководители ГП «ВостГОК», Государственного концерна «Ядерное топливо», НАК «Нафтогаз» Украины», ОАО «Объединенная горно-химическая компания» и структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом».

9 января 2018 экс- председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса и его защитникам открыт доступ к материалам уголовного производства.