Октябрьский районный суд Полтавы избрал подозреваемому в организации международной киберсети Avalanche Геннадию Капканову меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко.
«60 суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова, организатора международной мошеннической киберсети Avalanche - не нужно было больше года от киберполиции скрываться с поддельным паспортом», - написал Шевченко в Twitter.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Капкан для Капканова: 6️⃣0️⃣ діб утримання під вартою безальтернативно для невловимого полтавського хакера Геннадія Капканова 💻💰 організатора міжнародної 🌎шахрайської кібермережі <a href="https://twitter.com/hashtag/avalanche?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#avalanche</a> - не треба було понад рік від <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#кіберполіція</a> переховуватися з підробним паспортом. <a href="https://t.co/st2DE5dzxd">pic.twitter.com/st2DE5dzxd</a></p>— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) <a href="https://twitter.com/Artem_Shewa/status/968218784841588737?ref_src=twsrc%5Etfw">26 февраля 2018 г.</a></blockquote>
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Напомним, 25 февраля в Киеве задержали организатора международной преступной платформы Avalanche Геннадия Капканова, разыскиваемого правоохранителями 30 стран.
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