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За минувшие сутки по всей линии соприкосновения агрессор провел 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении захватчики выпустили более десяти мин калибра 120-мм в сторону позиций у Троицкого.

На донецком направлении враг применил 120-мм минометы в районе Песок. На Приазовье, утром, а затем и в обеденное время, противник вел огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского. Также из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции у Каменки.
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