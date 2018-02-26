Вчера, 25 февраля, в Киеве задержали организатора международной преступной платформы Avalanche Геннадия Капканова, разыскиваемого правоохранителями 30 стран, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которому злоумышленник прибыл в столицу.

Также, во время обыска на съемной им квартире полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

В соответствии с украинским законодательством ему инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных преступлений: ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 342 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

В то же время прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (Федеративная Республика Германия) расследуется уголовное дело в отношении международной платформы преступной инфраструктуры, известной как Avalanche, которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег. В Германии, по оценкам экспертов, это нанесло ущерб на более 6 млн евро. Кроме того, денежные потери, связанные с кибератаками, проведенным по сети Avalanche, по предварительным подсчетам составили сотни миллионов евро по всему миру.

Сеть Avalanche работала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

Напомним, 30 ноября 2016 года полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети Avalanche. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности - 33-летнего местного жителя Геннадия Капканова.

1 декабря 2016 года Октябрьским районным судом Полтавы было рассмотрено ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины о его аресте. В выборе именно такой меры пресечения суд отказал, после чего подозреваемый исчез из зала суда. Позже он был объявлен в международный розыск.

6 декабря 2016 года Апелляционный суд Полтавской области арестовал на 40 суток организатора международной хакерской сети