Во вторник, 27 февраля, в связи с возможным ухудшением погодных условий возможно ограничение въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киев. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов.
Также городская власть информирует: автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.
Напомним, в ближайшие дни через Украину пройдут два циклона, которые принесут сильные снегопады.
Городские власти просят киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.
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