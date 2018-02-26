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Во вторник, 27 февраля, в связи с возможным ухудшением погодных условий возможно ограничение въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киев. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов.

Также городская власть информирует: автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.

Напомним, в ближайшие дни через Украину пройдут два циклона, которые принесут сильные снегопады.

Городские власти просят киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.
ForUm

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