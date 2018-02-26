Фракция БПП поддержала назначение Якова Смолия на должность главы НБУ. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе политсилы.
Сегодня на вечернем заседании фракция заслушала программу деятельности Национального банка до 2020 года, которую представил Смолий.
По его словам, стратегическими направлениями развития НБУ станут: низкая и стабильная инфляция; стабильная, прозрачная и эффективная банковская система; восстановление кредитования; эффективная модель регулирования финансового сектора; либерализация валютного регулирования и доступность финансовых услуг.
«Народные депутаты фракции БПП поставили Смолию ряд вопросов и приняли решение поддержать его назначения на должность председателя Национального банка», - заявили в политсиле.
Напомним, в январе Президент Петр Порошенко предложил Верховной Радой назначить Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины.
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