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Фракция БПП поддержала назначение Якова Смолия на должность главы НБУ. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе политсилы.

Сегодня на вечернем заседании фракция заслушала программу деятельности Национального банка до 2020 года, которую представил Смолий.

По его словам, стратегическими направлениями развития НБУ станут: низкая и стабильная инфляция; стабильная, прозрачная и эффективная банковская система; восстановление кредитования; эффективная модель регулирования финансового сектора; либерализация валютного регулирования и доступность финансовых услуг.

«Народные депутаты фракции БПП поставили Смолию ряд вопросов и приняли решение поддержать его назначения на должность председателя Национального банка», - заявили в политсиле.

Напомним, в январе Президент Петр Порошенко предложил Верховной Радой назначить Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины.
ForUm

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