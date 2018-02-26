В ближайшие дни через Украину пройдут два циклона, которые принесут сильные снегопады. Об этом на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, в ближайшие дни ожидаются сильные морозы и сильные снегопады на большинстве территории Украины.

Он отметил, что во вторник, 27 февраля, утром ожидается 17-22 градуса мороза, на севере, в Черниговской и Сумской областях, до 25 градусов мороза, на юге страны - 8-10 градусов мороза.

В ближайшие дни через Украину пройдут два циклона, которые существенно усложнят погодные условия. В том числе 28 февраля с Черного моря в направлении Харькова пройдет циклон, который принесет сильные снегопады, метели. Следующий циклон придет 1 марта в Украину из Турции. Он будет значительно мощнее предыдущего и затронет почти всю территорию страны, кроме запада. Больше всего снега выпадет в Черкасской, Кировоградской областях и на востоке Киевской области, сообщает УНИАН.

Как сказал Кульбида, таким образом, 27 февраля в Украину придут снегопады, которые 28 февраля немного ослабнут, а с 1 марта вновь усилятся. Высота снежного покрова прогнозируется, по результатам прохождения двух циклонов, 15-20 см, а местами до 35 см.

«Таким образом, за эти два периода ночью 27 февраля в южных областях, а днем по всей территории, кроме западных областей, ждем умеренный снег, на юге, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях - сильный снег. 28 февраля будет ослабление и определенное прекращение осадков, но уже 1 марта на всей территории страны, кроме западных областей, ожидаем сильные снегопады, а в Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, а также восточные районы Киевщины, Полтавская, Сумская, Харьковская и Донецкая области ожидают сильный и очень сильный снег, метели и снежные заносы», - сказал Кульбида.

Таким образом, за эти два периода высота снежного покрова увеличится на 15-20 см, а в Полтавской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях - 25-30 см, подчеркнул Кульбида.

Как ранее сообщал ForUm, 24 февраля около 15:00 в Немышлянском районе Харькова произошел прорыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм, в результате чего без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.