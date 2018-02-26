В Генеральной прокуратуре не отрицают связь между руководителем «титушек» Юрием Крысиным, осужденным за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия, и главой Николаевского областной государственной администрации Алексеем Савченко.

Об этом в интервью Insider сказал начальник отдела департамента спецрасследований Генпрокуратуры Алексей Донской.

«До внесения изменений в Уголовный кодекс я бы вам отдельные доказательства по этому поводу смог бы привести. Сейчас просто ограничусь тем, что скажу – такие доказательства есть. Крысин имеет поддержку лиц, наделенных властью. Это и правоохранители, и бывшие правоохранители», - заявил он.

На вопрос журналиста, имеет ли он в виду Савченко, который ранее работал в милиции Киева, Донской ответил утвердительно.

«Отрицать я не буду», - сказал прокурор.

Как сообщал ForUm, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

Суд установил, что Крысин собрал группу «титушек» и вечером 18 февраля 2014 года избил битой Веремия около Михайловской площади в Киеве.

В процессе избиения один из «титушек» выстрелил в журналиста, в результате он скончался.

Суд решил, что Крысин виновен в хулиганстве.

Сегодня стало известно, что Крысина облили зеленкой в детском отделении Института сердца.