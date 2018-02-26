В Генеральной прокуратуре не отрицают связь между руководителем «титушек» Юрием Крысиным, осужденным за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия, и главой Николаевского областной государственной администрации Алексеем Савченко.
Об этом в интервью Insider сказал начальник отдела департамента спецрасследований Генпрокуратуры Алексей Донской.
«До внесения изменений в Уголовный кодекс я бы вам отдельные доказательства по этому поводу смог бы привести. Сейчас просто ограничусь тем, что скажу – такие доказательства есть. Крысин имеет поддержку лиц, наделенных властью. Это и правоохранители, и бывшие правоохранители», - заявил он.
На вопрос журналиста, имеет ли он в виду Савченко, который ранее работал в милиции Киева, Донской ответил утвердительно.
«Отрицать я не буду», - сказал прокурор.
Как сообщал ForUm, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года.
Суд установил, что Крысин собрал группу «титушек» и вечером 18 февраля 2014 года избил битой Веремия около Михайловской площади в Киеве.
В процессе избиения один из «титушек» выстрелил в журналиста, в результате он скончался.
Суд решил, что Крысин виновен в хулиганстве.
Сегодня стало известно, что Крысина облили зеленкой в детском отделении Института сердца.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время