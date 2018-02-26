По прогнозам Украинского Гидрометцентра, 27 и 28 февраля, в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий: снижение температуры воздуха и осадки в виде снега.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращается к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий по возможности не пользоваться собственным авто, а отдать предпочтение общественному транспорту.

«Просим также водителей быть внимательными на дорогах и не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники», - призвали в «Киевавтодоре».