Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2018 года вырос на 35,7%, или на 652,15 гривни, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2480 гривень, сообщается в публичном отчете Пенсионного фонда Украины.

В частности, согласно отчету, минимальная пенсия по возрасту в стране, по состоянию на 1 января 2018 года, выросла на 16,4% - до 1452 гривни, по сравнению с 1 января 2017 года.

Согласно отчету Пенсионного фонда, в течение прошлого года повышение размеров пенсий в Украине было проведено дважды. Первый раз - с 1 мая 2017 года в связи с изменением прожиточного минимума. Тогда пенсия увеличилась для 8,2 миллиона пенсионеров или для 68% от общего количества пенсионеров в Украине. Минимальная пенсия по возрасту на тот момент выросла на 5,2%, сообщает УНИАН.

Второе повышение пенсий в 2017 году было проведено с 1 октября для 10,2 миллиона пенсионеров или для 90% от общего числа пенсионеров в Украине. Минимальная пенсия по возрасту выросла тогда на 10,7%, или на 140 гривен, до нынешних 1452 гривен.

Сообщается, что по итогам 2017 года Пенсионный фонд Украины обеспечил выплаты для 11,7 миллиона пенсионеров на общую сумму 286,6 миллиарда гривень. Согласно сообщению, в 2017 году Пенсионный фонд назначил 384,3 тысячи новых пенсий. "В 2017 году произошло увеличение удельного веса собственных средств Пенсионного фонда в обеспечении финансирования пенсионных выплат. «Так, удельный вес средств государственного бюджета в обеспечении средней выплаты сократился с 58,2% по состоянию на 1 января 2017 года до 45,6% по состоянию на 1 января текущего года», - говорится в отчете.

Собственные поступления Пенсионного фонда по сравнению с предыдущим годом выросли на 47,2 миллиарда гривень, или 42,3%. Объем средств государственного бюджета Украины, который направлялся в бюджет Пенсионного фонда, в частности, на покрытие его дефицита, уменьшился с 141,3 миллиарда гривень плановых ассигнований до 133,5 миллиарда гривен фактических.

Как ранее сообщал ForUm, 11 января правительство приняло постановление «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2018 год», в которой учтены предусмотренные государственным бюджетом объем ассигнований на финансирование пенсионных программ в сумме 139 млрд 313,4 млн гривен