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Досрочных парламентских выборов в Украине не будет. Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета парламента, реагируя на выступления представителей фракций.

Парубий подчеркнул, что досрочные выборы - это внешний сценарий, сообщает LIGA.net

«Уже несколько выступающих упомянули о досрочных парламентских выборах. Давайте оставим эту тему. Сценарий дестабилизации и досрочных выборов - это внешний сценарий. Сообщаю вам, что выборы в Верховную Раду пройдут, в соответствии с Конституцией, в последнее воскресенье октября 2019 года», - сказал он. 

Напомним, в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», который он представил комитету Сената по вопросам разведки, сказано, что недовольство властью в Украине может привести к досрочным выборам.

 
ForUm

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