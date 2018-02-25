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Президент США Дональд Трамп заявляет, что у России нет на него компромата. Об этом он написал в Twitter, комментируя сообщение телеканала Fox News.

«У русских не было компрометирующей информации о Дональде Трампе», – сообщил­ Fox News. Конечно нет, потому что их нет и никогда не было», – отметил он.

Трамп назвал расследование о якобы его связи с РФ во время президентских выборов «охотой на ведьм». «Вся эта охота за ведьмами является незаконным позором ... и Обама ничего не сделал, чтобы противостоять России», – подчеркнул он.

Напомним, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали в «фабрике троллей», и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента.

Президент США Дональд Трамп считает, что данное обвинение подтверждает отсутствие его связей с Кремлем.
ForUm

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