Президент США Дональд Трамп заявляет, что у России нет на него компромата. Об этом он написал в Twitter, комментируя сообщение телеканала Fox News.

«У русских не было компрометирующей информации о Дональде Трампе», – сообщил­ Fox News. Конечно нет, потому что их нет и никогда не было», – отметил он.

“Russians had no compromising information on Donald Trump” @FoxNews Of course not, because there is none, and never was. This whole Witch Hunt is an illegal disgrace...and Obama did nothing about Russia!