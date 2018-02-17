также в разделеМир
Франция будет закрывать телеканалы и СМИ, действующие под влиянием РФ 34
США обвинили 13 россиян во вмешательстве в американские выборы 63
Пилоты Ан-148 ругались перед крушением 112
Австралия также обвинила РФ в кибератаке NotPetya 27
СМИ: От авиаудара США в Сирии погибли 300 российских наемников 106
Брейвик впервые заявил о раскаянии 72
США назвали кибератаку NotPetya операцией российских военных 41
РФ подтвердила гибель россиян в результате авиаудара США в Сирии 186
От живущих за рубежом поляков требуют сообщать об антипольских заявлениях 145
В Сирии погибли еще 15 россиян 111
Раненые в Сирии наемники лечатся в больницах минобороны РФ 68
Британия официально обвинила армию РФ в кибератаке NotPetya 45
Президент ЮАР ушел в отставку 47
Стрельба в школе в США: не менее 17 погибших, стрелок арестован 364
В ЦИК РФ прокомментировали жалобу Собчак на регистрацию Путина 849
Траура не будет: в Кремле прокомментировали потери «вагнеровцев» в Сирии 243
Пентагон не имеет данных о гибели российских наемников в Сирии 96
Адвокат Трампа выплатил порноактрисе $130 тысяч 150

Президент США Дональд Трамп считает, что обвинение 13 россиян во вмешательстве в американские выборы подтверждает отсутствие его связей с Кремлем.

Об этом он написал в Twitter.

 


 

 

«Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента», - заявил президент США.

По его словам, результаты выборов не подверглись влиянию.

«Кампания Трампа не сделала ничего плохого - никакого заговора!» - резюмировал он.

Напомним, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали в «фабрике троллей», и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги