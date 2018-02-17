Президент США Дональд Трамп считает, что обвинение 13 россиян во вмешательстве в американские выборы подтверждает отсутствие его связей с Кремлем.

Об этом он написал в Twitter.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 февраля 2018 г.





«Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента», - заявил президент США.

По его словам, результаты выборов не подверглись влиянию.

«Кампания Трампа не сделала ничего плохого - никакого заговора!» - резюмировал он.

Напомним, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали в «фабрике троллей», и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента.