Президент США Дональд Трамп считает, что обвинение 13 россиян во вмешательстве в американские выборы подтверждает отсутствие его связей с Кремлем.

Об этом он написал в Twitter.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!