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За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных сил Украины российско-оккупационными подразделениями, в которых ни один украинский защитник не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении в вечернее время российские наемники снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное.

Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям вблизи Крымского. С гранатометов и стрелкового оружия - обстреливал защитников Лобачево, а из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов у Станицы Луганской.

 
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