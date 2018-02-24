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Сотрудники Центрального бюро расследований по борьбе с киберпреступностью Польши в сотрудничестве с и американским ФБР арестовали 44-летнего гражданина Украины, который находился в международном розыске.

Его подозревают в участии в организованной преступной группе, которая распространяет вредоносное программное обеспечение и причастна к хакерским атакам, сообщает УНИАН со ссылкой на польское издание RMF 24.

В США злоумышленнику может грозить до 30 лет лишения свободы.

Последнее время к поиску украинца были привлечены польские полицейские Центрального бюро расследований киберпреступлений. Оказалось, что мужчина может находиться в южной части Польши. Его нашли и арестовали в городе Бельско-Бяла.

Как отметили в полиции, потери из-за преступной деятельности группировки, к которой принадлежал украинец, оцениваются в несколько сотен миллионов долларов. Хакеру грозит до 30 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей до экстрадиции в Соединенные Штаты. 
ForUm

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