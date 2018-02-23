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Государственная миграционная служба заявляет, что около 24 тыс. человек вышли из украинского гражданства с 2015 года.

Об этом в ходе презентации годового отчета сообщила заместитель председателя Миграционной службы Татьяна Никитина, передают Українські Новини.

«Вышли из украинского гражданства за последние 3 года у нас около 24 тыс. граждан», - сообщила она.

По ее словам, такое большое количество граждан, вышедших из украинского гражданства, обусловлено сложной экономической ситуацией в стране.

В то же время, она сказала, что зафиксировано уменьшение количества граждан, желающих вступить в гражданство Украины.

За прошедший год указами Президента было принято в украинское гражданство около 1 тыс. иностранцев.
ForUm

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