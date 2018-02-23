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Танки «Оплот» должны поступить в Вооруженные силы Украины до конца 2018 года. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко.

«По танкам «Оплот», то танки «Оплот» приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года - начале 2018 получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года», – отметил он.

Напомним, государственный оборонный заказ на 2018 год предусматривает приобретение минимум 10 танков «Оплот» для армии. 

 
ForUm

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