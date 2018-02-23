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Брат главы Конституционного суда Станислава Шевчука Рулав Одд назвал неправдивой информацию о причастности к расхищению имущества государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак». Об это он сообщил на своей странице в Facebook.

«В последние дни некоторые СМИ распространили информацию о якобы моей причастности к противоправным действиям, привязав это к новости об избрании моего брата Станислава Шевчука главой Конституционного суда Украины», – отметил он.

Одд заявил, что эта информация не соответствует действительности, а его трудовая деятельность является прозрачной и открытой. «Я готов к любым проверкам правоохранительных органов, а информационную компанию против себя связываю с попыткой дискредитации и оказания давление на члена моей семьи, возглавившего Конституционный суд», – подчеркнул он. 

«С моим братом мы занимаемся разной деятельностью, никак не связаны профессионально и юридически, а его безупречную репутацию можно изучить в многочисленных украинских и международных источниках», – подытожил Одд.

Ранее издание «Наші гроші» со ссылкойна на постановление Печерского райсуда Киева от 5 декабря 2017 год сообщило, что служащие ООО «Украинская морская транспортная компания», соучредителем которого является брат Шевчука Рулав Одд, причастны к хищению средств ГП «Укрхимтрансаммиак».

Напомним, 21 февраля, председателем Конституционного суда Украины избран Станислав Шевчук.
ForUm

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