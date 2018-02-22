Должностные лица ГП «Укрхимтрансаммиак», ООО «Украинская морская транспортная компания», соучредителем которого является брат нового председателя Конституционного суда Станислава Шевчука, и другие лица, причастны к хищению средств этого госпредприятия.

Как сообщают «Наші гроші», об этом свидетельствуют данные постановления Печерского райсуда Киева от 5 декабря 2017 года.

Соответствующее уголовное производство с июля 2017 года расследует в Генпрокуратуре т.н. департамент «Кононенко-Грановского».

Производство №42017000000002424 было начато 27.07.2017 по признакам преступлений, предусмотренных ст. 219 (доведение до банкротства) и ч.5 ст.191 УК (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

В ходе досудебного расследования установлено, что на балансе ГП «Укрхимтрансаммиак» находится часть магистрального аммиакопровода «Тольятти - Одесса», по которому осуществляется транспортировка жидкого аммиака по территории Украины (до перевалочных мощностей ПАО «Одесский припортовый завод»).

На сегодня мощности аммиакопровода используют для транзита жидкого аммиака производства АО «Тольяттиазот» (Россия), который является основным партнером украинского государственного предприятия в течение многих лет.

По условиям заключенного контракта и с учетом действия приказа Минэкономразвития от 18.08.2015 №1003 «О надбавке к тарифу за транзит аммиака трубопроводным транспортом по территории Украины», в 2016 году транзит аммиака стоил для российской компании $4,8 за каждые 100 км расстояния и $16,5 за предоставление других услуг (прием, охлаждение и перевалка ПАО «Одесский припортовый завод», услуги морского порта, таможенные процедуры, банковские комиссии и т.п.).

Однако в течение 2016 года российская компания инициировала судебный иск о признании указанного приказа МЭРТ противоправным (незаконным) и недействительным с даты его принятия. 15.11.2016 Высший админсуд удовлетворил иск АО «Тольяттиазот». Утрата силы указанным приказом вернула в действие приказ Минпромполитики от 01.04.2011 №83 и привела к установлению практически самых низких, начиная с 2014 года, тарифов на транспортировку аммиака для российского предприятия.

Таким образом, действующий тариф на транзит аммиака - $3,8 за 1 тонну в расчете на 100 км, утвержденный приказом Минпромполитики от 01.04.2011 № 83 в настоящее время является убыточным для ГП «Укрхимтрансаммиак», не обеспечивает самоокупаемость государственного предприятия, финансирование мероприятий, направленных на реализацию инвестиционной программы, возвращение заемного капитала и уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством Украины, указывает следствие.

По оценкам специалистов, сказано в судебном постановлении, уровень экономически обоснованного тарифа находится на уровне $ 4,8-5,5 за 1 тонну на 100 км расстояния. По условиям действующего тарифа - $3,8 за 1 тонну на 100 км - в 2017 году государственное предприятие недополучит около 800 млн грн, которые останутся российскому производителю аммиака АО «Тольяттиазот», из-за чего стратегическое государственное предприятие может быть доведено до финансовой несостоятельности и признано банкротом.

Кроме этого, потери государственного предприятия в пользу АО «Тольяттиазот» происходят за низких тарифов на дополнительные услуги, связанные с транспортировкой и перевалкой жидкого аммиака. Так, согласно действующему контракту заключенному государственным предприятием с АО «Тольяттиазот», дополнительные услуги, связанные с транспортировкой и перевалкой аммиака составляют $13,22 за 1 тонну. Вместе с тем, аналогичные услуги ОАО «Одесский припортовый завод» для ГП «Укрхимтрансаммиак» составляют $14 за 1 тонну. Учитывая, что годовой объем транзита аммиака производства АО «Тольяттиазот» составляет 1,8 млн тонн, в условиях потери разницы $0,78 на 1 тонне, прямые годовые убытки предприятия составляют $1,4 млн (около 35,8 млн грн).

Установлено, что ГП и ООО «Украинская морская транспортная компания» заключен договор о предоставлении вспомогательных услуг при перевалке и транспортировке жидкого аммиака, на основании которого субъекту хозяйствования систематически перечисляются денежные средства (около 10 млн грн в 2016 году). Хотя практически все работы по перевалке и транспортировке жидкого аммиака осуществляются сотрудниками ПАО «Одесский припортовый завод», а вышеуказанные средства в размере около 10 млн грн незаконно выводятся из обращения ГП и перечисляются на расчетные счета ООО «Украинская морская транспортная компания» с целью завладения ими аффилированными к государственному предприятию лицами и последующим распределением данных государственных средств между ее участниками.

При этом установлено, что одним из учредителей ООО «УМТК» является Рулав Владимирович Одд (сменил фамилию и имя с Шевчук Денис Владимирович). Приказом ГП «Укрхимтрансаммиак» от 11.05.2017 №100 он назначен на должность советника и.о. директора ГП Игоря Трегубенко.

В ходе досудебного расследования установлено, что Одд имеет значительное влияние на деятельность ГП «Укрхимтрансаммиак». По данным следствия, он тесно связан с владельцами АО «Тольттиазот» и осуществляет лоббирование интересов данной иностранной компании, с целью непосредственного воздействия он даже занимал должность советника директора предприятия (данная информация была установлена в ходе допроса и.о. директора ГП «Укрхимтрансаммиак»).

Кроме того, досудебным следствием установлено, что Одд, Трегубенко, а также заместитель директора ГП «Укрхимтрансаммиак» Андрей Оганов связаны с деятельностью ООО «Агрихаб-Южный», которое осуществляет покупку жидкого аммиака по номинальной цене и реализует его предприятиям реального сектора экономики по цене, которая диктуется собственниками данного предприятия и должностными лицами ГП, поскольку вышеуказанное предприятие является фактическим монополистом по реализации аммиака на территории Украины.

В дальнейшем полученные от реализации аммиака средства перечисляются на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности с целью их конвертации и в дальнейшем распределяются между всеми участниками сделки, а именно владельцами ООО «Агрихаб-Южный» и служебными лицами ГП «Укрхимтрансаммиак».

Рулав Одд является братом Станислава Шевчука, который 21 февраля был избран председателем Конституционного Суда Украины.

В своей декларации за 2016 года Шевчук указал своего брата и его долю 70% в ООО «Украинская морская транспортная компания». Еще 30% этой фирмы принадлежит Владимиру Кондибку, которого некоторые СМИ называют родственником Трегубенко.