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Промышленное производство в Украине в январе 2018 года в годовом выражении - по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 3,6%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно приведенным данным, с учетом корректировки на эффект календарных дней, промпроизводство в январе в годовом выражении выросло на 2,9%.

По информации Госстата, по сравнению предыдущим месяцем - декабрем 2017 года - промпроизводство в январе упало на 13,9% без сезонной корректировки или выросло на 0,2% - с учетом корректировки, сообщает УНИАН.

В сообщении отмечается, что наибольший рост промпроизводства в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года зафиксирован в производстве химических веществ – на 55,9%, производстве электрического оборудования – на 55,9%, производстве компьютеров – на 31%.

Наибольшее падение за этот период произошло в добыче каменного и бурого угля – на 22,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,7%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
ForUm

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