Вчера, 22 февраля, военнослужащие Национальной гвардии прошлись парадом по Кривому Рогу, неся в руках красные флаги с серпом и молотом, сообщает департамент коммуникации МВД.
«Вчера, 22 февраля, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Юрием Аллеровим назначено служебное расследование.
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