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Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявляет, что возможное изменение названия парламента «Верховная Рада Украины» требует обсуждений.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, не будет ли инициировать Институт изменение названия парламента «Верховная Рада Украины» на «Национальное собрание», сообщает УНИАН.

«Мы об этом еще не думали. Хотя, возможно, что название «Верховная Рада Украины», является, в известной степени, советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискуссий, обсуждений. Для нас это новая идея», - отметил он.


Напомним, ранее Вятрович заявил, что в Украине декоммунизация фактически завершена
ForUm

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