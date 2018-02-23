Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии. Из-за позиции России голосование по соответствующему проекту в четверг, 22 февраля, не состоялось, сообщает DW.

Постпред Москвы в Совбезе Василий Небензя дал понять, что не проголосует за этот проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ целый ряд изменений. Поскольку Россия обладает правом вето и может заблокировать любую резолюцию СБ ООН, его председатель, представитель Кувейта Мансур аль-Отаиби перенес заседание по этому вопросу.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».