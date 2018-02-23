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Силы Антитеррористической операции возле оккупированного Докучаевска Донецкой области уничтожили вражескую боевую машину пехоты (БМП). Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. 

«Сегодня благодаря мастерству военнослужащих тактической группы «Моспино» Объединенных сил вблизи оккупированного Докучаевска была уничтожена боевая машина пехоты противника, экипаж которой, вероятно, вел разведку передовых сил украинских защитников», - говорится в сообщении. 
ForUm

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