Цель России не только Украина, а Балтийско-Черноморский регион в целом. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с бывшими лидерами стран региона, которые 22-23 февраля в Киеве примут участие в IV форуме «Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, на форуме, организованном Национальным институтом стратегических отношений, Украину будут представлять Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, Беларусь – Станислав Шушкевич, Болгарию – Петар Стоянов, Литву – Витаутас Ландсбергис, Латвию – Валдис Затлерс, Молдову – Петру Лучинский, Польшу – Александр Квасьневский. Президентом Форума является Геннадий Бурбулис.

Глава государства отметил твердую и принципиальную позицию лидеров стран Балтии и Черноморского региона в поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Президент также особо отметил важность обеспечения солидарности всего мира с Украиной и поддержки нашего государства.

Участники встречи обсудили проблемы региональной и глобальной безопасности и акцент на недопустимости нарушения норм международного права.

Собеседники подчеркнули необходимость повышения эффективности механизмов обеспечения безопасности в мире и в Европе, в том числе, предусмотренных Уставом ООН и программными документами ОБСЕ.

Во время встречи также обсуждались вопросы безопасности в Балтийско-Черноморском регионе, в частности попытки дестабилизации ситуации в странах региона. Глава Украинского государства подчеркнул, что цель России не только Украины, а регион в целом.

Президент также сообщил о ситуации на Донбассе и отметил важность продолжения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей.