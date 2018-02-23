За минувшие сутки боевики совершили 19 прицельных обстрелов позиций ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен», - говорится в сводке.

На луганском направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена в районе светлодарской дуги. В частности, противник применил 120-ти и 82-мм минометы и целый арсенал пехотного вооружения неподалеку Луганского и Троицкого. По несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались у Крымского и Катериновки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты целились по позициям вблизи Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов – неподалеку Гладосово и Лозового. Из вооружения БМП и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции у Новоалександровки.

На донецком направлении противник вел огонь из минометов различных калибров по позициям вблизи Новотроицкого и Песок.