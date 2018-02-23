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Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, из-за которого в 2016 году было заблокировано Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NOS.

76 депутатов из коалиционных фракций проголосовали за законопроект, регулирующий отмену действующего закона. Законопроект подала министр внутренних дел Кайса Оллонгрен. Против проголосовали 69 оппозиционных депутатов.

В ходе дебатов стало ясно, что ни одна из оппозиционных партий не согласна с тем, как правительство хочет избавиться от закона о референдуме.

Несколько оппозиционных партий заявили, что сначала хотели увидеть альтернативу, и они не понимают, почему Оллонгрен не дождалась оценки консультативного референдума.

Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента). Здесь тоже правительственные партии имеют сильное большинство.

Как известно, 6 апреля 2016 года 61% участвовавших в референдуме граждан Нидерландов проголосовали «против», 38,21% - «за» Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

15 декабря 2016 года ЕС согласовал решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС с учетом условий Нидерландов, а именно проекта резолюции, в котором предлагается лишить Украину финансовой и военной помощи ЕС и не предоставлять гражданам Украины права жить и работать в странах ЕС.

30 мая Нидерланды завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

 
ForUm

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