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Россия пытается повлиять на результаты голосования Американской академии киноискусства, которая определяет победителей престижной премии «Оскар», пишет американское издание New York Times.

По данным издания, Москва пытается предотвратить завоевание «Оскара» двумя документальными фильмами, «которые ей не нравятся», пишет Радио Свобода.

Один из них, фильм о войне в Сирии «Последние люди в Алеппо» сирийского режиссера Ферас Файяда. Режиссер утверждает, что он стал жертвой российской пропаганды, это началось после премьеры фильма прошлого года.

Режиссер жалуется на то, что он неоднократно подвергался атакам троллей в соцсетях, и считает, что российская кампания имеет целью дискредитировать его фильм в глазах американских киноакадемиков.

Также Брайан Фогель, режиссер фильма «Икар» о государственной программе допинга в России, заявил, что вынужден четыре раза менять расположение продакшн-студии, постоянно прятать главного персонажа из-за попыток наблюдения и угрозы жизни.

Пока российская сторона и Американская академия искусства не комментировали сообщения.

90-я церемония вручения наград премии «Оскар» в сфере кинематографии за 2017 состоится 4 марта 2018 года.
ForUm

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