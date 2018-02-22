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Депутаты Киевского городского совета предоставили статус парка земельному участку, который расположен на Замковой горе в Подольском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Земельный участок, получившая статус парка, имеет ориентировочную площадь 9,8 га и находится между улицей Воздвиженской, переулком Ладо Кецховели, Фроловским переулком, Андреевским спуском.

«Мы призываем раз и навсегда официально очертить границы Замковой горы, чтобы сохранить это историческое место для потомков. Тем более, один из киевских застройщиков ранее уже заявлял о намерении возвести 8-этажный отель на Андреевском спуске, частично позарившись на территорию Замковой горы. Этим решением мы создаем полноценный заповедник, и никто там ничего не сможет захватить, забрать или построить», - отметил соавтор соответствующей инициативы, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

 
ForUm

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