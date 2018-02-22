В Киеве полиция задержала четырех человек за повреждение автобуса болельщиков греческого футбольного клуба «АЕК». Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Около 19:00 во время движения автобуса болельщиков к НСК «Олимпийский» неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства.

За совершение данного правонарушения сотрудники полиции задержали четырех человек, их доставили в управление полиции для предоставления их действиям правовой оценки.

Пострадавших в результате инцидента нет.