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Госкомтелерадио отказал ООО «Форс Украина» в выдаче разрешения на ввоз в Украину 9 книг с территории государства-агрессора.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о восьми книгах Валерия Синельникова (издательство ООО «Центрполиграф», г. Москва) и книги «Веселая компания» из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй» (издатель – ООО «Издательство «Э», г. Москва).

Члены экспертного совета признали несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины. В частности, в выходных данных детской книги «Веселая компания» указано: «Отпечатано в России. Республика Крым», что является нарушением государственного суверенитета Украины. Такая же географическая «ошибка» содержится в книгах психолога Синельникова, который в каждом своем издании просит читателей перечислять ему деньги по адресу: Российская Федерация, Республика Крым., г. Симферополь.

В целом, начиная с 22 мая 2017 года, Госкомтелерадио предоставил субъектам хозяйствования разрешения на ввоз почти 11 тысяч наименований издательской продукции с территории государства-агрессора, а также с временно оккупированных территорий Украины. Более 100 заявлений остались без рассмотрения из-за того, что на указанную в них издательскую продукцию разрешительная процедура не распространяется. В то же время предоставлено 236 отказов в выдаче разрешений в связи с представлением субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений и 39 отказов на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции разрешена к распространению на территории Украины.
ForUm

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