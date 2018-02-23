Генпрокуратура направила в суд очередной обвинительный акт в отношении обвиняемого в преступлениях во время Майдана. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Завершено досудебное расследование и направлен в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении гражданского лица, обвиняемого в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, с применением физического насилия; хулиганстве, что сопровождалось особой дерзостью, совершенном группой лиц; законченном покушении на умышленное убийство двух человек и умышленном убийстве одного человека, из хулиганских побуждений, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также ношении, приобретении, хранении огнестрельного оружия и боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения, совершенных в центральной части города Киева, в том числе на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской в ​​ночь с 18 на 19 февраля 2014», - говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Всего в расследуемых Департаментом спецрасследований уголовных производствах по эпизодам совершения во время Майдана так называемыми титушками тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе похищение и пытки протестующих, покушение на их убийство и умышленные убийства, в период с декабря 2013 по февраль 2014 года; умышленного убийства журналиста издания «Вести» Вячеслава Веремия, законченного покушения на убийство Татьяны Чорновил и других лиц, похищения и пытки бойцами организации «Оплот» Иваненко В., похищения и пытки Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, умышленного убийства Вербицкого, сообщено о подозрении 45 гражданским лицам, в том числе Евгению Жилину и другим представителям группировки «Оплот», 26 человек находятся в розыске, в отношении 15 лиц обвинительные акты направлены в суд, из которых 6 осуждены.

В настоящее время в указанных уголовных производствах 2 подозреваемых и 3 обвиняемых содержатся под стражей.

Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время этих событий продолжается.