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Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала «Интер» из-за демонстрации советских фильмов с российскими актерами и режиссером из «черного списка».

Соответствующее решение принято на заседании Нацсовета, сообщает Укринформ.

Как отметил председатель Нацсовета Юрий Артеменко, к ним поступили несколько обращений от гражданина Украины с соответствующими жалобами. По результатам мониторинга вещания телеканала «Интер» за 27 января, 3, 4, 10, 11 и 17 февраля 2018 зафиксированы демонстрации таких фильмов.

Речь идет о лентах «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя» и «В поисках капитана Гранта», режиссером которых является Станислав Говорухин, «12 стульев» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» с участием Натальи Варлей, а также «По улице комод водили» с участием Валентины Талызиной.

Нацсовет назначил внеплановую выездную проверку телеканала на предмет соблюдения требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании».
ForUm

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