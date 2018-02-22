Антимонопольный комитет Украины со второй попытки утвердил отчет об исследовании лотерейного рынка, который предотвращает создание крупной лотерейной монополии. Об этом заявила уполномоченный АМКУ Агия Загребельская. По ее словам, это исторический шаг, поскольку документ создает базу для отделения лотерей от азартного бизнеса и создания отдельного регулирования для лотерейного рынка и гемблинга.

«Если лицензионные условия для лотерейного рынка, разработанные Министерством финансов Украины поступят мне на согласование в том же виде, в котором они поступили впервые в мае прошлого года, я, учитывая отчет АМКУ, не смогу их согласовать. Насколько мне известно, те замечания и предложения, которые отображены в отчете АМКУ, в лицензионные условия внесены не были», - отметила Загребельская.

Она подчеркнула, что согласно процедуре, Минфин обязан учесть все замечания всех госорганов, которые их предоставили и повторно направить проект лицензионных условий на утверждение, в частности, и в АМКУ. Между тем, Загребельская высказала предположение, что силы, лоббирующие монополию на лотерейном рынке, попытаются обойти стандартные процедуры, о чем свидетельствует, в частности, скандальный инцидент в Кабинете Министров с вице-премьером Степаном Кубивом 16 февраля, а также кампания по дискредитации уполномоченной АМКУ в СМИ. По ее словам, цена вопроса слишком высока: годовой оборот лотерейного и игорного рынка в Украине оценивается в один миллиард евро.

«На меня давят. Вы видели публикации в СМИ о том, что я уже агент Кремля? Это только один элемент давления. Есть также вопросы физической безопасности. А также возможность уголовного преследования. Сегодня в разных местах ходят разговоры о том, что я противозаконно не согласовала лицензионные условия Минфина. Эти дискуссии звучат в разных кабинетах, на них акцентируется внимание. Мне также начала поступать информация о том, что готовятся обыски у меня дома и на рабочем месте. Все это делается для того, чтобы поставить под сомнение правомерность моего несогласия с нормами лицензионных условий. Не исключаю, что за счет всех этих событий наверху скажут, что АМКУ неправомерно отклонил лицензионные условия Министерства финансов и поэтому это несогласование стоит игнорировать», - подчеркнула Загребельская.

Эксперт в сфере лотерейного рынка Зоряна Топорецкая считает, что сегодня есть «политическая воля» - принять лицензионные условия для лотерейного рынка в том виде, в котором они были изначально разработаны.

«Правительство прикрывается тем, что есть бюджет, а в нем заложено 2 млрд. грн. от лотерейного рынка. Поэтому необходимо, как можно быстрее принять лицензионные условия для того, чтобы выполнить бюджет. Но какое качество этого документа - никто и не вспоминает. Если нет юридических аргументов для опровержения позиций АМКУ, то прибегают к внеправовым методам и распространению клеветы в СМИ. Чтобы отвлечь внимание от недоработанного документа, делаются информационные вбросы», - отметила Топорецкая.

Эксперт также высказала уверенность, что попытки сорвать принятие отчета АМКУ - это признаки силового передела лотерейного рынка.

«Насколько я вижу, у людей, которые хотят перераспределить рынок, есть влияние и в Минфине. Это люди, которые имеют связи на всех уровнях власти. Если им не удалось протащить свой замысел через парламент в виде нового закона, они пробуют протянуть через подзаконный акт Минфина», - резюмировала эксперт.