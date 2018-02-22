В городе Днипро начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.
«Мы создаем компанию, которая будет заниматься разработкой технологии», - заявил он.
Министр сообщил, что компания будет называться Hype.ua.
«Мы делаем ставку на ревитализацию наших технологий. Сверхскоростные железные дороги, движущиеся со скоростью 250-300 км/час уходят в прошлое с появлением Hyperloop», - сказал Омелян, сообщает «Экономическая правда».
Площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днипре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике.
К проекту присоединились Академия наук, «Южмаш», «Укроборонпром», Unit City, «Интерпайп», «Платформа развития инноваций».
По словам директора «Южмаша», участники рабочей группы общались с основателем проекта Hyperloop One Илоном Маском.
Однако гораздо более активное участие в строительстве украинской площадки примет компания, которая занимается строительством Hyperloop в Мексике — она будет консультировать рабочую группу созданного Центра транспортных инноваций.
Hyperloop — это разработанная Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.
Напомним, 21 февраля Министерство инфраструктуры анонсировало Hyperloop в Украине. Запуска транспортной системы изобретателя и бизнесмена Илона Маска Hyperloop в Украине не будет. Позже в министерстве отметил, что запуска Hyperloop в нашей стране не будет.
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