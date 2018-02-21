Министерство инфраструктуры анонсировало Hyperloop в Украине.

«Всего три слова: «Hyperloop в Украине». А подробнее завтра, 22 февраля, в 14:15 расскажет министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян», - говорится в сообщении в Twitter министерства.

Кроме того, на сайте Мининфраструктуры обнародован анонс завтрашней пресс-конференции министра, посвященной этой теме.

Hyperloop — это разработанная Илоном Маском концепция сверхскоростного поезда, движущегося в вакуумном туннеле, представленная в 2013 году. Технология Hyperloop основана на системе магнитов, которая приподнимает пассажирскую капсулу, сводя трение к нулю. Это поколение поездов на магнитной подушке получило название «маглев» – магнитная левитация.

А герметичный вакуумный туннель нужен, чтобы свести к нулю еще и сопротивление воздуха. Планируется, что в трубах, по которым курсируют поезда, будет поддерживаться давление в 1/1000 от нормального атмосферного. Согласно концепции, состав должен развивать скорость до 1100 км/ч, что почти равно скорости звука.

Поезда Hyperloop станут быстрее не только современных скоростных ж/д составов, но и самолетов. Их планируется использовать как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.