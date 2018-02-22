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Запуска транспортной системы изобретателя и бизнесмена Илона Маска Hyperloop в Украине не будет.

Об этом «Обозревателю» сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

«Это не запуск Hyperloop в Украине. Это будет мероприятие, о котором я пока не могу рассказывать в деталях. Я не могу раскрывать информацию», - сказала пресс-секретарь министра инфраструктуры.

Напомним, вчера, 21 февраля, Министерство инфраструктуры анонсировало Hyperloop в Украине.
ForUm

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