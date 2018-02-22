Вчера, 21 февраля, в Подольском районе столицы на Контрактовой площади, 10 в подвале отселенного здания был обнаружен артиллерийских снаряд калибром 152 мм, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Группой пиротехнических работ 1-го специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГосЧС снаряд изъят и уничтожен на полигоне.

Всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 10 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.