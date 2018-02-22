На протяжении прошедших суток горные спасатели дважды выезжали на проведение поисковых работ в районе курорта Драгобрат и спасли шестерых любителей горного отдыха, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Первое сообщение поступило в оперативно-спасательную службу 21 февраля в 19:00. Во время катания на лыжах на горе Жандарм потеряла ориентир и заблудилась группа туристов в количестве пять человек, все жители Киев. Среди заблудшивихся назодился и девятилетний ребенок.

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели Ясинянского горного поисково-спасательного отделения в составе 4 человек личного состава и 1 единицы техники. Также им помогали 3 добровольцев. Около 20:00 заблудившихся нашли и сопроводили к месту их временного отдыха.

Еще одно сообщение о заблудившемся в горах поступило в 19:58. В районе долины Урда во время катания на лыжах заблудился 27-летний львовянин. Как и в предыдущем случае, поисковые работы проводили 5 спасателей и одна единица техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. Мужчину удалось отыскать в 02:45 уже 22 февраля. В медицинской помощи он не нуждался. Около 7:00 он был доставлен на горнолыжную базу, где он остановился на отдых.