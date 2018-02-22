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Для повышения пенсий военнослужащим потребуется около 7 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы прогнозируем, что повышение коснется 498 тыс. военных пенсионеров. На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн. Мы знаем пути, каким образом мобилизовать средства в рамках дефицита бюджета Пенсионного фонда. Решение принято, к концу недели он будет доведено на места, начнется работа с каждым пенсионером», – отметил он.

По словам премьера, в марте-апреле пенсионеры уже получат новые пенсии.

Напомним, 21 февраля Кабинет Министров Украины принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января в среднем на 1,5 тыс. грн. 

Также с 1 января все категории пенсионеров органов системы Министерства внутренних дел получат повышенную пенсию
ForUm

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